Nina Dobrev se lance dans un nouveau projet

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Nina Dobrev n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. L’actrice star de la série Vampire Diaries serait sur le point de lancer un nouveau projet et tease ses fans sur Instagram.

Mais qu’est-ce qui pourrait bien arrêter Nina Dobrev. La star de la série Vampire Diaries est plus que jamais sous le feu des projecteurs. La jeune femme très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, partage avec ses fans et sa communauté les moments forts de son quotidien comme les grands projets de sa carrière. Alors qu’elle vient tout juste de célébrer la sortie du numéro du magazine Harper’s Bazaar, Nina Dobrev a posté une photo sur son compte qui a fait l’effet d’une bombe. Serait-elle sur le point de réaliser un nouveau projet ? L’actrice serait-elle sur le point de sortir un livre ?

Sur la photo que la jeune femme vient de poster sur Instagram, on la découvre dos au soleil en compagnie de deux autres personnes. Les trois jeunes femmes semblent en pleine séance d’écriture avec leur ordinateur sur les genoux. En légende de cette photo, on peut lire : " Femmes au travail, en train d’écrire des mots très spirituels. #NewProjectComingSoon #RomCom #TopSecret #OurVersionOfMakingABaby #GodKnowsNoneOfUsAreHavingBabiesAnytimeSoon". Comme on pouvait s’y attendre cette photo a généré de nombreux commentaires. Les fans ont désormais l’eau à la bouche. Il faudra cependant faire preuve de patience pour en savoir plus sur ce nouveau projet de l’actrice.





Women at work writing witty words! 💻 #NewProjectComingSoon #RomCom #TopSecret #OurVersionOfMakingABaby #GodKnowsNoneOfUsAreHavingBabiesAnytimeSoon Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 24 Août 2017 à 17h36 PDT

Le personnage incarné par Nina Dobrev dans la série aura marqué toute une génération