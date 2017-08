Nina Dobrev très sexy en couverture d’un célèbre magazine !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour NT1 |

Pendant plus de six ans, Nina Dobrev a incarné le rôle d’Elena Gilbert dans Vampire Diaries. Malgré le succès et la notoriété internationale que lui a apporté la série, Nina Dobrev a décidé de quitter la série.

Depuis l’arrêt de la série, Nina Dobrev n’a pas chômé. La star de la série Vampire Diaries est plus que jamais sous le feu des projecteurs. La jeune femme très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, partage avec ses fans et sa communauté les moments forts de son quotidien comme les grands projets de sa carrière.

Après Lea Michele, qui pose régulièrement en Une de magazines de bien-être, c’est au tour de Nina Dobrev de dévoiler sa plastique parfaite dans un magazine. La jeune actrice est en couverture du numéro de septembre du magazine Ocean Drive. Sur le cliché, la belle porte une combinaison noire dont une partie est multicolore. La photo a suscité une vague de réactions sur la toile : "Vous êtes une femme magnifique", "quelle beauté", "La photo est juste sublime." Décidément, Nina Dobrev n’a pas froid aux yeux !





Behind the Scenes #OutTakes from my Ocean Drive September issue magazine Cover! Pick up your copies today! ❤️ Photo Credit: Diego Uchitel @diegouchitel Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 29 Août 2017 à 18h47 PDT

Le personnage incarné par Nina Dobrev dans la série aura marqué toute une génération :