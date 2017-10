Paul Wesley et Phoebe Tonkin se sont séparés

Par Léa Ouzan | Ecrit pour NT1 |

Triste nouvelle pour les fans de Paul Wesley et Phoebe Tonkin. Selon le site US Weekly, le couple a mis fin à sa relation après quatre ans d'amour. MTF1 vous dit tout.

Entre Paul Wesley et Phoebe Tonkin, c’est fini ! Après quatre ans de relation amoureuse, le couple phare de The Vampire Diaries aurait décidé de se séparer. Les ex-tourtereaux s'étaient mis en couple en 2013 après s'être rencontrés en 2012 sur le plateau de la série à succès. En avril dernier, le couple s'était réconcilié une première fois, après une courte rupture qui n'avait duré qu'un mois. S'ils avaient à l'époque arrêté de vivre ensemble, Paul Wesley et Phoebe Tonkin n'avaient pas pu résister longtemps avant d'être aperçus en train de sortir ensemble.

Ce retour de flamme n'aura finalement pas duré longtemps puisqu'aujourd'hui le couple s’est à nouveau séparé selon US Weekly. Selon le site américain, leur histoire d'amour battait de l'aile depuis plusieurs mois déjà et la rupture était inévitable. D’ailleurs, le site américain a même précisé que les deux acteurs avaient arrêté de se suivre sur Instagram.

Pour rappel, leur histoire avait débuté en 2013 sur les chapeaux de roue. Très amoureux, ils s’affichaient régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux. La jeune femme de 28 ans déclarait même au magazine Elle Australia : "Il est mon meilleur ami. Je suis en train de vivre un moment si amusant de ma vie. C'est génial d'avoir quelqu'un avec qui partager tout ça".