Paul Wesley et Phoebe Tonkin, un espoir pour leur couple ?

Phoebe Tonkin a surpris tout le monde avec son dernier post sur Instagram. Cette photo a d’ailleurs presque fait l’effet d’une bombe. Rappelez-vous, au mois de mars dernier, les fans du couple apprenaient avec beaucoup de tristesse qu'ils avaient mis fin à leur relation après 4 ans d’amour. Hier, celle qui interprétait le rôle d’Hayley Marshall dans Vampire Diaries et The Originals a, en effet, posté une photo de son ex Paul Wesley sur Instagram. Les deux acteurs se seraient-ils remis ensemble ou sont-ils simplement restés bons amis ? Les fans sur Instagram restent divisés face à cette question.

Cette photo de Paul Wesley, postée sur le compte Instagram de Phoebe Thonkin, a ravivé le désir des fans de les voir de nouveau en couple. Pourtant, même la légende ne nous donne pas beaucoup d’indices sur la nature de leur relation. On peut en effet lire : "Resting Life dilemma face". A l’époque de leur rupture, une source avait rappelé au magazine US Weekly, que Paul Wesley et Phoebe Tonkin avaient d’abord développé des relations amicales avant de sortir ensemble. Il faudra donc sans aucun doute faire preuve de patience avant d’en savoir plus sur ce rebondissement dans leur relation, mais le suspense est d’ores et déjà à son apogée.