Pourquoi Ian Somerhalder s'est attiré la foudre des internautes ?

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Confidences pour confidences. Ian Somerhalder a fait quelques révélations sur la conception du bébé qu’il vient d’avoir avec Nikki Reed. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles n’ont pas fait plaisir à ses fans et à sa communauté.

Entre Ian Somerhalder et Nikki Reed, c’est une histoire d’amour qui dure depuis des années. Mariés depuis 2015, ils sont les jeunes parents d’une petite fille issue de leur amour inconditionnel. Très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Ian Somerhalder a habitué sa communauté à de belles déclarations d’amour à sa femme. Récemment interrogés lors d’un podcast sur la maternité, les jeunes parents ont fait quelques révélations qui n’ont pas fait très plaisir aux internautes. Ian Somerhalder a notamment déclaré au sujet de la conception de leur fille : « Nous avions décidé de nous voulions des enfants ensemble, c'était le bon moment. Sans qu'elle le sache, je suis allé dans son sac et j'ai pris sa pilule. C'était le début du paquet donc je les ai toutes enlevées. »

Devant l’ampleur des réactions éhontées, Nikki Reed a pris la parole sur son compte Twitter afin de défendre son mari. Elle déclare : « Quand on écoute le podcast (ce que vous n'avez certainement pas fait), vous pouvez entendre à quel point il ne m'a pas forcé. Ce qui n'est pas consenti, c'est le fait que vous parliez en mon nom d'une histoire sortie de son contexte en voulant créer un drame tout ça sans mon consentement. Ne me parlez pas de consentement. Comment osez-vous jeter une telle ombre sur l'un des jours les plus mémorables et joyeux de ma vie ? Vous me manquez de respect à moi et à mon bébé ». Voilà qui est dit. Le sujet de la contraception reste toujours aussi sensible.









A note from us! Une publication partagée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 23 Sept. 2017 à 13h12 PDT

Ian Somerhalder évoque en vidéo, ses meilleurs souvenirs de la série