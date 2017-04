La saison 7 débarque le …

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

Sortez les agendas, car MYTF1 a une très bonne nouvelle pour tous les fans de la série Vampire Diaries. Le 2 mai prochain, dès 11h20, les téléspectateurs ont rendez-vous avec les épisodes inédits de la saison 7 de la série. Une nouvelle histoire va s’écrire pour les personnages, car dès les premières minutes, tout va changer. Elena n’est plus là et la dynamique qui s’est instaurée entre Damon (Ian Somerhalder) et Stefan Salvatore (Paul Wesley), depuis 7 saisons, pourrait bien être complètement bouleversée. Pour rappel, Elena a été plongée dans un sommeil profond par Kai tant que Bonnie serait en vie.Une malédiction dont tous les personnages auront du mal à se remettre.

Ce début de saison de la série Vampire Diaries ne sera pas forcément de tout repos pour les personnages. Lily Salvatore est de retour avec ses Hérétiques à Mystic Falls et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un vent de panique s’apprête à souffler sur la ville. Dans le registre des nouveautés, les téléspectateurs auront l’agréable surprise de faire un saut dans le temps de 3 ans. Ils découvriront Caroline, Damon, Stefan et Bonnie dans un avenir proche et donc par conséquent face à une nouvelle menace. Pour découvrir de qui il s’agit, rendez-vous le 2 mai dès 11h20 sur NT1.