Vampire Diaries : après la fin de la série, pas de répit pour Ian Somerhalder

Il y a quelques semaines, Ian Somerhalder disait adieu à Damon Salvatore, après huit ans passés ensemble sur les écrans du monde entier. Alter ego noir et maléfique, le personnage de Damon dans Vampire Diaris a permis au comédien originaire de Louisiane d’être connu du grand public, et d’acquérir la notoriété nécessaire afin de se lancer sur d’autres projets. Quelque temps avant la fin de la série, Ian Somerhalder et sa femme, l’actrice Nikki Reed, avaient décidé de lancer Rare Birds productions, leur propre compagnie qui leur permettrait de produire et réaliser les projets qu’ils souhaitaient. Ils avaient même passé un accord avec Warner Bros, ce qui leur permettait de s’assurer un futur sympathique en tant que producteurs.

Et il semblerait bien que le comédien ait décidé d’enfiler sa toute nouvelle casquette dès la fin du tournage de la série Vampire Diaries. Sur Instagram, Ian Somerhalder a posté une photo de lui et de son épouse en train de travailler, confortablement installés sur un canapé-divan. Casquette vissée sur la tête pour monsieur, look 100 % nature pour madame, le couple a les yeux rivés sur une tablette, visiblement concentré. « Développer un projet avec elle et la fantastique équipe de Rare Birds Productions toute la journée, tous les jours », écrit Ian Somerhalder en légende. L’acteur a fait savoir à plusieurs reprises qu’il était très impatient de pouvoir se lancer à fond dans la production de documentaires. Si pour l’instant le couple n’a pas vraiment précisé le genre de films qu’il comptait réaliser, il se pourrait que leurs premiers projets aient un lien avec l’environnement et sa préservation. Ian Somerhalder et Nikki Reed étant des écologistes convaincus, oeuvrant souvent dans la lutte contre le réchauffement climatique et la sauvegarde des espèces et des ressources naturelles.





