Vampire Diaries : ce qui vous attend dans la saison 7

Pendant six ans, la série Vampire Diaries a bâti ses intrigues romantiques, amicales, et vampiriques autour d’un trio bien particulier formé par Elena Gilbert (Nina Dobrev), Damon Salvatore ( Ian Somerhalder) et Stefan Salvatore (Paul Wesley). Mais le départ de la jeune femme et donc la disparition de son personnage, plongé dans un profond sommeil tant que Bonnie (Kat Graham) sera en vie, a changé complètement la donne. Le triangle n’est plus, et la série dévoile donc un nouveau visage. Visage que les téléspectateurs français vont pouvoir découvrir dès le 25 avril sur NT1 avec la diffusion de la saison 7 inédite de Vampire Diaries. Le show peut compter sur un casting incroyable, fort de ses personnages secondaires, féminins comme masculins.

Ainsi, lorsque la saison débute, la terreur règne sur Mystic Falls, en raison de la présence de Lily, la mère de Damon et Stefan, et ses Hérétiques. Une célèbre chasseuse de vampires, Rayna Cruz, fera son apparition, obsédée par les frères Salvatore et leurs alliés. Stefan, un temps en couple avec Caroline, devra la quitter pour de nouvelles aventures et finira par retrouver son amour de « jeunesse ». La jeune femme, elle, trouvera du réconfort auprès d’Alaric, dont elle tombera mystérieusement enceinte de jumelles, celles-là même que Jo devait mettre au monde avant d’être toutes les trois tuées par Kai lors de la saison 6.

Trois ans

L’innovation de cette septième saison est incontestablement ce bond de trois ans qui permet d’interjeter des scènes du futur au fil des épisodes. C’est ainsi que l’on arrive à suivre les destins particuliers de Caroline, maman de deux petites filles, de Damon tourmenté autant par son passé que par la disparition d’Elena, mais aussi de Bonnie et Stefan qui tentent de survivre aux diverses mésaventures de la saison. Le tout alors que l’apparition d’un nouvel artefact menace la vie de chaque vampire sur Terre : la pierre du Phénix, liée aux pouvoirs de la chasseuse Rayna Cruz, renferme toutes les âmes des vampires emprisonnés. Cet artefact ne manquera pas de s’avérer fatal pour plusieurs membres de la communauté de Mystic Falls… à découvrir le 25 avril sur NT1

