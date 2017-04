Découvrez le top 3 des filles les plus sexy de Vampire Diaries !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour NT1 |

Alors que la série touche à sa fin, une chose est claire, Vampire Diaries a eu son lot de bombes atomiques ! Au fil des saisons, les actrices ont su charmer les téléspectateurs. A MYTF1, nous avons décidé de vous proposer notre top 3 des filles les plus sexy de la série !

Nina Dobrev

Celle qui endosse le rôle d’Elena Gilbert possède un charme, une beauté… un petit truc en plus ! Mais ce n’est pas tout... En plus d’être belle, la jeune femme de 28 ans parle couramment l’anglais, le bulgare et le français ! Côté vie privée, Nina Dobrev a fait la une des journaux people lorsqu’elle était en couple avec son partenaire Ian Somerhalder, l’interprète de Damon Salvatore. De 2011 à 2013, le duo surnommé « Nian » faisait partie des couples les plus influents d’Hollywood ! Côté carrière, depuis son départ de la série l’actrice ne chôme pas ! On l’a vu dans Le monde de Charlie, Cops: les forces du désordre, et plus récemment dans xXx : Reactivated.

Kat Graham

Dans Vampire Diaries, elle joue le rôle de la jolie Bonnie Bennett. Kat Graham est actrice, mais également chanteuse, mannequin, productrice et danseuse ! Tout comme sa collègue Nina Dobrev, Kat Graham parle plusieurs langues (anglais, espagnol, français, hébreu, portugais). Elle est très investie dans les causes humanitaires et milite aussi pour les droits LGBT. Les fans pourront la retrouver très prochainement au cinéma, puisqu’elle tient le rôle de Jada Pinkett Smith dans le biopic sur Tupac All Eyez on Me.

Claire Holt

La jolie blonde interprète Rebekah Mikaelson, une vampire originelle, dans Vampire Diaries. Adeptes des séries pour ados, Claire Holt a tourné dans H2O, Lolita Malgré Moi ou encore Pretty Little Liars. Elle a également repris son rôle de Rebekah dans la série dérivée de Vampire Diaries: The Originals.





