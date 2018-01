Vampire Diaries : Ian Somerhalder aurait bien changé quelques détails du dernier épisode

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

L'année 2017 a marqué la fin de Vampire Diaries après huit saisons et autant d'années de service de la part des frères Salvatore et de toute la communauté de Mystic Falls. Et si les derniers épisodes ont été chargés en émotion, Ian Somerhalder aurait bien aimé que la toute fin soit légèrement modifiée...

Pendant huit ans, Ian Somerhalder a incarné avec panache le vampire Damon Salvatore dans la série Vampire Diaries. Mauvais garçon, cruel, mais aussi d'une loyauté sans limite envers celles et ceux qu'il aime, Damon a été, pour beaucoup, la véritable star de la série. Et s'il est un homme envers lequel sa loyauté et son amour défiaient toute mesure, c'était son frère Stefan Salvatore, incarné à l'écran par Paul Wesley. Le lien entre les deux vampires, comme celui entre les deux acteurs est indéfectible. Et pour Ian Somerhalder, c'était à la vie à la mort, du début à la fin. D'ailleurs, il aurait bien aimé que la fin de la série soit différente que ce qu'elle a été, en 2017.

Damon et Stefan, trop chanceux ?

"Je pense que je n'aurai rien changé si ce n'est qu'à mon goût, Paul et moi aurions dû finir sur la plage, dans nos petits maillots de bain, avec une bouteille de rhum", a récemment déclaré l'acteur à CinemaBlend sur le ton de la plaisanterie. Plus sérieusement, a ajouté l'acteur, Damon et Stefan ont été bien trop chanceux dans l'épisode final de la série, diffusé en mars dernier. Selon le comédien originaire de Louisiane, aucun des deux n'aurait dû rester en vie. "Je ne plaisante pas. Damon n'aurait pas dû avoir droit à une fin heureuse avec Elena. Je ne pense pas les fans auraient dû avoir ce qu'ils souhaitaient", a estimé l'acteur. "Tout simplement parce que ce n'est pas juste. Ces mecs ont pillé, ravagé et tué sans doute des centaines de personnes de la saison 1 à la saison 8, et je pense qu'ils auraient dû partir, et que l'humanité aurait dû l'emporter", a expliqué le comédien. "Mais ce n'est que mon avis".

Ian Somerhalder admire toutefois le parcours de son personnage, et de celui de Paul Wesley, de même que celui de tous les personnages de la série. Lors d'un entretien avec MYTF1, il avait souligné à quel point les personnages de la série avaient été bien construits, et à quel point il était dur de dire adieu à un univers et une famille, celle qu'il avait construite pendant près de dix ans (voir vidéo ci-dessus).