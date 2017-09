Vampire Diaries - Ian Somerhalder, jeune papa : "j'essaie de ne pas avoir peur"

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

De passage à Paris en juin dernier pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, Ian Somerhalder s’est confié sur sa paternité à venir et son sentiment à l’idée d’accueillir un enfant dans un monde chamboulé. Sa femme Nikki Reed a confirmé sa grossesse le 5 mai dernier.

Ian Somerhalder a beau avoir incarné un vampire ténébreux, impulsif, et par moment machiavélique, dans la réalité, il est à mille lieues de tout cela. Impliqué depuis très longtemps dans la défense et la protection de l’environnement, plaidant pour un mode de vie plus sain et plus écologique, l’acteur entend inculquer dès le plus jeune âge ces valeurs à son enfant. Lui et sa femme, l’actrice Nikki Reed, ont confirmé en mai dernier qu’il attendait leur premier bébé.

Une perspective joyeuse pour l’acteur qui essaie à tout prix de garder les pieds sur terre. "J’essaie de ne pas utiliser le mot ‘effrayé’ parce que la peur nous fait souvent prendre des décisions hâtives qui peuvent avoir ou ne pas avoir l’impact escompté", explique sereinement Ian Somerhalder à MYTF1 lors de sa venue à Paris dans le cadre de la convention Welcome to Mystic Falls 3. Et quand on lui parle de sa manière d’interagir avec un monde toujours plus peuplé et toujours plus chaotique, l’acteur essaie de relativiser et de se montrer optimiste. "Je pense que ce qui est en train d’arriver est très triste, mais cela ne me surprend pas, et je vais vous dire pourquoi : l’humanité. Nous, êtres humains, nous sommes cupides, nous sommes conçus pour prendre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à prendre", analyse l’acteur, éprouvant visiblement peu de compassion envers ses concitoyens.

Mais pour Ian Somerhalder, tout n’est cependant pas perdu. L’espoir perdure, et son enfant bénéficiera des actions des générations qui l’auront tout juste précédé, estime le comédien. "Je pense que la génération actuelle est la première qui la capacité de se rebeller et de dire : ça suffit, nous voulons autre chose. Mais cela va prendre du temps", concède-t-il, philosophe.

