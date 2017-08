Vampire Diaries : Ian Somerhalder revient avec émotion sur l'ambiance du dernier jour de la série

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Il n’est jamais facile de dire adieu à une partie de sa vie tout juste révolue. C’est pourtant ce qu’ont dû faire Ian Somerhalder, Paul Wesley, Michael Malarkey, Candice Accola et tant d’autres. La série qui les a vus grandir, Vampire Diaries, ayant pris fin après huit ans de bons et loyaux services. Huit ans pendant lesquels les acteurs ont construit une véritable famille.

Lors de son passage à Paris pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, Ian Somerhalder s’est souvenu pour MYTF1 de l’ambiance qui régnait sur le plateau lors du tout dernier jour de tournage. Le comédien a joué la toute dernière scène de la série avec Paul Wesley, ils étaient donc tous les deux les derniers à se donner la réplique avant que les caméras ne cessent de filmer une bonne fois pour toute. Un moment très singulier, affirme l’acteur. "On a trois prises de la dernière scène, et je savais qu’on avait la bonne", raconte Ian Somerhalder dans la vidéo ci-dessous. "Puis Julie [Plec, créatrice de la série, ndlr] nous a dit : ‘bon allez, on en refait une dernière ‘, et je sentais que tout le monde se bougeait en coulisses, et que c’était la dernière prise que nous allions faire de la série", poursuit l’acteur, le regard au loin. Dans cette ultime scène, Damon vient retrouver Stefan au manoir des Salvatore après des années passées dans deux mondes différents, Stefan ayant sacrifié sa vie pour que Damon puisse avoir une vraie chance avec Elena de bâtir une véritable histoire.

Célébration surprise

"J’ai frappé à la porte et Stefan a ouvert", poursuit l’acteur en se replaçant dans son personnage. "Parce que j’étais hors champ caméra, j’ai eu ce sentiment d’un moment spécial. Stefan et Damon se sont pris dans les bras, et de derrière Paul j’ai vu des gens surgir avec des sprays serpentins de toutes les couleurs, et j’entendais juste Paul crier : ‘Mais tu m’as mis ton spray dans les yeux !’ et ‘Oh non, je me prends des serpentins !’", se souvient Ian Somerhalder. En réalité, toute l’équipe s’était préparée à débarquer sur le plateau au moment même où les deux comédiens auraient terminé leur scène. Une surprise à laquelle ne s’attendaient ni Ian Somerhalder, ni Paul Wesley. "Tout le monde est venu, et la caméra ne s’est arrêtée de tourner que lorsque nous avions terminé nos speeches de remerciements. C’était un moment très spécial."





VIDEO. Vampire Diaries : dans les coulisses du dernier jour de tournage de la série avec Ian Somerhalder