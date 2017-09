Vampire Diaries : Ian Somerhalder se confie sur ses projets, sa fille et sa relation avec Nikki Reed

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

A quoi peuvent bien ressembler les jours d'Ian Somerhalder maintenant qu'il a emménagé à temps plein à Los Angeles ? Pendant les huit dernières années, le comédien vivait une partie du temps à Atlanta en Géorgie pour les besoins du tournage de la série Vampire Diaries. Depuis plus de six mois cependant, l'Américain a dit adieu à Mystic Falls et ses copains de tournage, la série ayant pris fin, non sans nostalgie (voir vidéo ci-dessous).

Aujourd'hui donc, Ian Somerhalder peut se concentrer sur d'autres projets, tels sa fondation qui vient en aide aux animaux, mais aussi et surtout, il peut consacrer davantage de temps à son épouse, l'actrice et chanteuse Nikki Reed, et leur petite fille Bodhi Soleil, née à la fin du mois de juillet dernier. Le couple est d'ailleurs resté très discret quant à l'arrivée de sa fille, l'actrice ayant prévenu peu de temps avant son accouchement qu'elle et Ian Somerhalder entendaient se retirer de la vie publique pendant un temps. Mais récemment, lors de la première sortie du couple depuis l'arrivée de la petite Bodhi, Ie comédien originaire de Louisiane s'est laissé aller à quelques confidences sur sa nouvelle vie, post-Vampire Diaries.

Pour l'amour des animaux

"Chaque matin, avant que Nikki et moi puissions aller au travail, on touche, nourrit et nettoie au moins une quinzaine d'animaux", a-t-il ainsi raconté au magazine <em>Glamour</em>. "Mais les chevaux n'habitent pas dans la maison avec nous. Si nous n'avions pas un bébé, Nikki et moi ouvririons probablement un bar à chats", s'est amusé à faire savoir Ian Somerhalder. "J'encourage d'ailleurs fortement les jeunes entrepreneurs à ouvrir des cafés avec des chats. Ils sont tellement géniaux !", a confié le comédien, qui aime d'ailleurs poser sur son compte Instagram en compagnie de félins. Outre ses projets de productions de documentaires, Ian Somerhalder a également annoncé qu'il comptait s'investir encore davantage dans sa fondation, la Ian Somerhalder Foundation. "Mon objectif à terme est de sauver autant d'animaux que possible, et ce tout en montrant aux jeunes de notre temps que trois choses cruciales manquent aujourd'hui à notre société : la compassion, la gratitude et le respect".

