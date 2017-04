Vampire Diaries : découvrez Kat Graham dans la peau de la femme de Will Smith !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour NT1 |

La jolie Kat Graham vient de dévoiler la bande-annonce de son prochain film " All Eyez On Me " sur son compte Instagram !

Alors que la série Vampire Diaries touche à sa fin, Kat Graham, l’interprète de la jolie Bonnie Bennet, croule sous les projets ! Si ces derniers temps la jeune femme se consacre à la promotion de son prochain album « Love Music Funk Magic », dont elle a récemment dévoilé le premier single Sometimes, elle n’en oublie pas pour autant sa carrière d’actrice ! En effet, Kat Graham a obtenu un rôle dans l’un des biopics les plus attendus de cette année: « All Eyez On Me » , un film qui retrace la vie du célèbre rappeur Tupac ! L’actrice tiendra le rôle de l’amie de longue date de Tupac, la célèbre actrice et épouse de Will Smith, Jada Pinkett Smith.

All Eyes on Me

Attendu depuis plusieurs années par les fans, le long métrage All Eyez on Me a été maintes fois repoussé. Pourtant cette-fois ci c’est la bonne, puisque le film sortira en salle le 16 juin prochain aux Etats-Unis. All Eyez On Me relatera les débuts de Tupac dans la musique, sa carrière, le succès, les clashs… Jusqu'à son assassinat le 7 septembre 1996, lors d'une fusillade au volant à Las Vegas. Tupac sera interprété par Demetrius Shipp Jr. Véritable sosie du rappeur, le jeune homme de 25 ans, qui tient ici son premier rôle au cinéma, n’a pas hésité à prendre des cours d’art dramatique pour se mettre dans la peau du personnage! Le casting sera également composé de Dominic L. Santana, John West Jr et Grace Gibson .

Découvrez la bande-annonce: