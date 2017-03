Vampire Diaries : kat Graham dévoile son nouveau single !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour NT1 |

Kat Graham est une comédienne talentueuse, mais également une excellente chanteuse ! La jeune femme qui mène ses deux carrières d’une main de maître, vient de dévoiler à ses fans son nouveau single Sometimes ! Celui-ci est extrait de son prochain album intitulé « Love Music Funk Magic . Le morceau sera disponible le 31 mars 2017 !



La jeune femme peut-être doublement fière, puisqu’elle a co-écrit la majorité des chansons de son prochain album ! « Love Music Funk Magic » promet d’être un mélange de rock rythmique et R’n’B. Lors d’une interview au magazine Showbiz elle s’est confié au sujet de orientation musicale de celui-ci: « Ma vision était de créer un album acoustique en hommage à la Musique avec un grand M. Une sorte d’œuvre d'art qui honore la vraie musique ... Comme à l’époque des années 70 ! Love Music Funk magic est un espace créatif sans étiquettes».Cet album fut également selon la jeune femme, l'occasion de travailler avec des producteurs et musiciens talentueux.











Une publication partagée par Kat Graham (@katgraham) le 23 Mars 2017 à 7h35 PDT

All Eyez on Me

Kat Graham est pleine de projets ! Alors qu’elle vient de dire adieu à son rôle de Bonnie, puisque la série Vampires Diaries ne sera pas renouvelée, la jeune femme ne délaisse pas les écrans pour autant ! En effet elle sera prochainement à l’affiche de All Eyez on Me, le biopic de Tupac Shakur, dans lequel elle joue le rôle de la célèbre Jada Pinkett Smith.