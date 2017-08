Vampire Diaries : l’aventure n’est pas finie pour Candice King, alias Caroline !

Par MYTF1 | Ecrit pour NT1 |

Pendant huit ans, elle a été la douce et combative Caroline Forbes dans Vampire Diaries. Mais pour Candice King, l’aventure vampiresque n’est pas terminée. Elle vient d’intégrer le casting de la série The Originals, spin-off de Vampire Diaries.

Dans le dernier épisode de Vampire Diaries, Caroline devait dire adieu à l’homme qu’elle venait tout juste d’épouser, Stefan Salvatore. Après des années à se chercher, le couple avait enfin décidé de vivre pleinement son amour, mais Stefan s’est sacrifié pour sauver Mystic Falls des mains de Katherine. À la fin de l’épisode, on pouvait donc voir Caroline promettre à Stefan qu’elle l’aimerait à jamais et continuer sa vie en tenant l’école pour jeunes enfants dotés de pouvoirs surnaturels fondée avec Alaric.

Et on pouvait apercevoir, en une fraction de seconde, le nom de Klaus Mikaelson sur des papiers dont s’occupait la jeune femme. Aujourd’hui, on en a donc le cœur net : l’aventure de Caroline Forbes continuera aux côtés du clan Mikaelson, dans la série The Originals, dérivée de Vampire Diaries. Le site TVLine a confirmé la nouvelle, l’actrice apparaîtra au moins dans le premier épisode de la cinquième et dernière saison du show. La créatrice, Julie Plec, souhaiterait qu’elle puisse participer à d’autres épisodes.

Un retour de flamme ?

Avant d’épouser Stefan, le personnage de Caroline était devenu très proche de Klaus Mikaelson lorsque celui-ci avait débarqué à Mystic Falls. Les deux devraient donc bientôt se retrouver bien que Klaus soit toujours préoccupé par l’avenir de son frère Elijah, les deux ayant une relation toute aussi compliquée que celle entre Damon et Stefan (voir vidéo ci-dessous). L'occasion pour Klaus et Caroline de reprendre leur relation ? Impossible à dire pour l'instant. L’actrice est en tout cas arrivée sur le tournage et semble déjà bien s’amuser, à en juger par les photos qu’elle poste sur son compte Instagram.





Regram @cadlymack 💁🏼 You can take the girl out of Atlanta... But you can't take the walkie out of her hand if you bring her back to Atlanta #onsetlife Une publication partagée par Candice King (@craccola) le 2 Août 2017 à 13h21 PDT

