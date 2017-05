Vampire Diaries : l’émouvant message d’Ian Somerhalder pour l’anniversaire de Nikki Reed

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Ian Somerhalder est un homme amoureux. Il le sait, son aimée le sait, ses fans le savent, et le monde entier aussi. Car le comédien découvert dans la série Vampire Diaries n’est jamais avare de mots lorsqu’il s’agit de déclarer sa flemme à celle qui partage sa vie depuis plusieurs années, l’actrice Nikki Reed. Celle-ci fêtait justement ses 29 ans le 17 mai. Et pour l’occasion, l’acteur originaire de Louisiane lui a rendu hommage en publiant une série de photos souvenirs de leur couple, à commencer par un cliché sur lequel la jeune femme tient à la main une bouteille et un verre de vin rouge. Sans doute un clin d’œil ironique puisque la comédienne va devoir se passer d’alcool pendant encore quelques temps en raison de sa grossesse, la toute première pour le couple Reed-Somerhalder.

Et avec ces photos, viennent bien entendu des mots, d’amour, d’amitié, d’hommage. Ian Somerhalder n’a pu résister à l’envie de déclarer une nouvelle fois à sa chère et tendre l’amour incommensurable qu’il lui porte. « Un bon anniversaire à la personne la plus merveilleuse que je connaisse », commence l’acteur. « Aujourd’hui, c’est toi que l’on célèbre. Pour un nombre incalculable de raisons que je serai bien incapable de décrire ici, comme tous ceux qui te connaissent et même ceux qui ne te connaissent pas pourraient te le dire. Ceci est ton jour. L’amour et la lumière qui émanent de toi sur le monde brillent comme un flambeau à la vue de tous », écrit le comédien.

"Cet amour et cette lumière me guident"

Avant de remercier sa femme d’être celle qu’il est à ses yeux. « C’est cet amour et cette lumière qui me guident sur les berges sûres de notre chez nous depuis les turbulentes et parfois traîtresses eaux de la vie. Merci de répandre infatigablement le bien, d’être un instrument du changement et de tisser sans effort et en toute transparence nos vies complexes afin d’en faire la plus chaude, la plus douce et la plus magique des toiles qui soient. Chaque jour, je te regarde être toi et cela me rappelle constamment ta beauté, tes prouesses, et à quel point je suis chanceux de partager cette vie avec toi. Amour, Ian ».









VIDEO. Découvrez les premières images de la saison 7 inédite de Vampire Diaries sur NT1 !