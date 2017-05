Vampire Diaries : l’hommage d’Ian Somerhalder à sa femme Nikki Reed, enceinte

Par MYTF1 | Ecrit pour NT1 |

Ian Somerhalder est raide dingue de sa femme, l’actrice Nikki Reed révélée dans la saga Twilight. Depuis leur mariage en 2015, il ne se passe pas un mois sans que l’interprète de Damon Salvatore dans Vampire Diaries ne déclare sa flamme à celle qui partage sa vie. Et maintenant qu’il en a fini avec la série, le comédien originaire de Louisiane va pouvoir se dévouer entièrement à sa vie de couple et de famille, tout en menant de front ses activités de producteur. Il sera donc présent aux côtés de son épouse tout au long de sa grossesse, annoncée par le couple sur Instagram il y a peu de temps.

Surtout, Ian Somerhalder pourra soutenir Nikki Reed dans sa toute nouvelle aventure : la mode. En même temps que l’actrice a annoncé sa grossesse, elle en a profité pour lancer sa propre marque de vêtements dont les matières sont issues du commerce équitable et de l’agriculture biologique : Bayou with love. Un nom qui fait, intentionnellement ou non, référence au lieu de naissance d’Ian Somerhalder, La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, terre du Bayou. Et l’acteur ne pourrait être plus heureux pour son épouse, comme il l’a déclaré dans un message posté sur Instagram en légende d’une photo de Nikki Reed extraite de sa collection mode.

Palme du meilleur mari sur Terre

"Tu as réussi ! @bayouwithlove est là. Je suis tellement fier de toi", écrit l’acteur. "Ces images sont tellement belles. L’une des choses que je préfère chez toi c’est ta capacité à dire que tu vas faire un truc et qu’en effet tu le fasses pour de vrai", poursuit-il, dans une nouvelle déclaration d’amour et d’hommage. "T’écouter parler sur le lancement de cette entreprise il y a tout juste un an, et te regarder dédier tout ton temps et ton amour à ce projet, pour enfin le voir devenir réalité en si peu de temps… c’est juste époustouflant. C’est véritablement impressionnant", s’émerveille l’acteur. Avant de conclure : "Je sais à quel point cela compte pour toi et pour tes équipes. Je veux juste que tu saches à quel point je suis fier de toi, et que je suis à 100 % derrière toi. Je suis tellement impatient de voir ce projet grandir. Félicitations à toi mon seul et unique amour !"





