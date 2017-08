Vampire Diaries : Nathaniel Buzolic (Kol) rêve de s'embrasser lui-même à l'écran

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Lors de son passage à Paris pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, Nathaniel Buzolic, alias Kol Mikaelson dans Vampire Diaries et The Originals, a répondu aux questions de MYTF1 sur le personnage qu'il aurait aimé incarner dans l'idéal.

À 34 ans, Nathaniel Buzolic est le genre de jeune homme qui n’aime pas se prendre la tête. L’acteur australien reconnaît qu’il a une chance inouïe de faire partie depuis 2011 d’un univers riche en personnages complexes, l’univers crée par Julie Plec dans les séries Vampire Diaries et The Originals, toutes deux basées dans le sud des États-Unis. La première en Géorgie, la seconde en Louisiane. L’acteur adore son métier et le personnage qu’il incarne, le vampire Originel, Kol Mikaelson, et ce depuis la seconde saison de Vampire Diaries.

Cependant, Nathaniel Buzolic aurait apprécié d’incarner un autre personnage à l’écran. Celui-ci n’est jamais apparu à Mystic Falls, mais est un élément clef du monde surnaturel évoluant à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où se déroule l’intrigue de The Originals. Alors que la plupart de ses petits camarades auraient aimé incarner l’un des deux frères Salvatore, l’Australien lui aurait ainsi préféré incarner la sorcière Davina Claire (Danielle Campbell). Et la raison de Daniel Buzolic est simple : "Pour voir ce que ça fait de m’embrasser. Pour savoir, d’une perspective différente, si j’embrasse bien ou pas", dit-il à MYTF1. Le personnage de Kol et celui de Davina étant en couple à l’écran.

"Peut-être que j'embrasse mal!?"

La réponse peut paraître loufoque, mais le comédien est on ne peut plus sérieux. "Ce serait la meilleure façon pour moi de m’en rendre compte", insiste-t-il donc. Nathaniel Buzolic feint d’ailleurs de craindre la réponse de sa coéquipière. "Peut-être qu’en réalité je ne veux pas savoir, peut-être que j’embrasse mal", s’interroge-t-il (voir vidéo ci-dessous). "Mais je ne pense pas, je crois que je suis assez bon dans ce domaine. C’est une question qu’il faudrait poser à Danielle Campbell : est-ce que Nathaniel Buzolic embrasse bien ?", finit-il par ironiser.





VIDEO. Pourquoi Nathaniel Buzolic aimerait-il incarner sa petite-amie à l'écran ?