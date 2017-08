Vampire Diaries : Nathaniel Buzolic (Kol) s’est blessé lors du tournage de la série The Originals

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Nathaniel Buzolic est revenu pour MYTF1 sur les moments les plus forts des tournages de Vampire Diaries et The Originals. Et notamment sur le fait qu’il s’en prend souvent plein la figure lors de ses cascades.

Nathaniel Buzolic n’a peur de rien, et surtout pas des petits bobos qu’il peut se faire sur les tournages de Vampire Diaries et The Originals. Pourtant, cela lui arrive, et assez fréquemment à en croire l’Australien. Lors de son passage à Paris pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, le comédien qui prête ses traits à Kol Mikaelson depuis plusieurs années est revenu pour MYTF1 sur certains de ces tournages qui ont été plutôt mouvementés pour lui, mais qui restent de très bons souvenirs malgré tout.

"On a fait pas mal de cascades qui étaient drôles, on m’a pas mal balancé à droite et à gauche, j’ai même été poignardé une fois…", a ainsi raconté l’acteur (voir vidéo ci-dessous). Mais un épisode reste particulièrement gravé dans sa mémoire. "J’ai eu un petit accident la saison dernière lors du tournage d’une cascade. J’avais un câble attaché dans le dos qui devait me retenir quand je courais, et en réalité au lieu de m’arrêter, le câble m’a traîné. Et comme le sol était glissant je suis parti en l’air, et Danielle Campbell [Davina dans la série] a dû assister à la chute embarrassante de Nathaniel Buzolic", a détaillé en riant le comédien. "La pauvre, elle était au premier rang. C’était assez fou", s’est souvenu l’Australien.

La fierté australienne

Mais à 33 ans, Nathaniel Buzolic n’a pas voulu laisser ses coéquipiers voir qu’il souffrait de sa chute, et a donc joué les durs. "Je me suis blessé au dos, mais je ne voulais pas que l’on s’en rende compte sur le tournage, donc j’ai fait comme si de rien n’était", a expliqué l’acteur. "Et le soir, en rentrant j’ai pris un bain glacé. Mais bon je suis Australien donc ça va ! (rires)", a même plaisanté le jeune homme. "Nous, les Australiens, on est des durs à cuire, une petite chute ce n’est pas bien grave ! "

VIDEO. Vampire Diaries : "Je suis un dur à cuire", confie Nathaniel Buzolic