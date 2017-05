Vampire Diaries : Nina Dobrev a-t-elle enfin retrouvé l’amour ?

Par MYTF1 | Ecrit pour NT1 |

Lorsqu’en 2011 Nina Dobrev et Ian Somerhalder officialisaient leur relation après déjà un an d’amour, les fans de la série Vampire Diaries étaient aux anges. Elena Gilbert et Damon Salvatore étaient un couple, un vrai, et rentraient même dans la catégorie des supercouples. Deux ans plus tard, les deux acteurs se sont cependant séparés. Si Ian Somerhalder a trouvé l’amour de sa vie en la personne de Nikki Reed, avec qui il attend un enfant, Nina Dobrev a elle décidé de profiter de sa jeunesse. Après avoir été en couple avec Derek Hough, le frère de sa meilleure amie Julianne, la jeune femme a été vue au bras de l’acteur Austin Stowell, vu dans Whiplash, entre 2015 et 2016.

Mais depuis plus d’un an, la comédienne semblait profiter de son célibat pour s’amuser avec ses copines et se jeter corps et âme dans de nouveaux projets. Depuis quelques semaines cependant, une rumeur courait sur la toile selon laquelle Nina Dobrev serait en couple avec Orlando Bloom, l’ex petit-ami de Katy Perry, et ancien époux de Miranda Kerr. Problème : depuis de longs mois, l’actrice s’est rapprochée d’un autre acteur, Glen Powell (Scream Queens, Les Figures de L’ombre). Les deux comédiens font d’ailleurs partie de la même bande d’amis, à en juger les photos postées sur Instagram par Nina Dobrev à l’occasion de son anniversaire notamment.

Et sur Twitter, les internautes semblent avoir fait la découverte d’un cliché qui ne fait que renforcer les rumeurs sur un couple Nina Dobrev-Glen Powell. On y voit, de façon très floue il faut bien l’avouer, la jeune femme à moitié assise sur son ami, tous deux en train de rire, et la main de monsieur sur la fesse de l’actrice, comme pour la tenir près de lui…









Nailed it 🎯 #LALALAND Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 22 Janv. 2017 à 15h16 PST





Oscar weekend is here and I'm getting sentimental about people that have been generous with their time and talents along the way. This is one of my favorite photos my buddy @thetylershields has taken of me. Tyler is the top of the photography game and gave a struggling actor headshots when I could barely keep my head above water. People helping people. Feels so good. #UseThisPictureIfIMakeTheInMemoriumMontage Une publication partagée par Glen Powell (@glenpowell) le 24 Févr. 2017 à 18h21 PST

