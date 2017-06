Vampire Diaries : Nina Dobrev, d'actrice charmante à activiste engagée

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

L'annonce par Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris n'a laissé personne indifférent. Surtout pas à Hollywood où de nombreuses stars, Ian Somerhalder et Nikki Reed en tête, ont toujours été très militantes dans la lutte contre le changement climatique. Nina Dobrev, elle, était restée plutôt discrète sur le sujet. L'actrice ne prétendant pas être une wonderwoman, elle n'est pas du genre à taper du poing sur la table, ce qui ne veut pas dire qu'aucune cause ne lui tient à cœur. La jeune femme affirme ses positions politiques de façon moins « bruyante » que de nombreuses stars à Hollywood.



Mais le retrait de son pays d'adoption de l'accord de Paris ne lui plaît pas du tout. Ainsi, c'est via son compte Instagram, et via une sorte d'hommage à une figure emblématique de la lutte contre le changement climatique que Nina Dobrev a pris position sur le sujet et participe au débat. Ainsi, l'actrice révélée dans Vampire Diaries a reposté une photo de Leonardo DiCaprio, à l'origine publiée par le magazine Vanity Fair, à laquelle elle ajoute en commentaire qu'elle est « horrifiée » par la décision de Donald Trump. « Résistance », ajoute également l'actrice. Avant de citer les mots de Leonardo DiCaprio : « La décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris est une menace pour l'avenir habitable de notre planète (…) Il faut que tous nous résistions, que nous nous organisions et que nous luttions ».



Leonardo DiCaprio a toujours été un fervent défenseur de la cause environnementale. Il a notamment travaillé avec l'ancien vice-président Al Gore afin de produire un documentaire La Onzième heure : le dernier virage en 2007.











