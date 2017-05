Vampire Diaries : Nina Dobrev est de retour sur les plateaux de tournage

Par MYTF1 | Ecrit pour NT1 |

L’actrice révélée dans la série "Vampire Diaries" a entamé le tournage de son tout nouveau film, "Departures", qui devrait sortir en salles courant 2018. Elle y donne notamment la réplique à l’héroïne de "Game of Thrones", Maisie Williams.

Nina Dobrev sera de retour très prochainement sur les écrans. Alors que la série Vampire Diaries bat son plein sur NT1 depuis fin avril avec la diffusion de la saison 7 inédite, le public français se demandait quand allait-il pouvoir revoir l’interprète d’Elena Gilbert à l’écran ? La jeune femme ayant décidé d’arrêter l’aventure de Mystic Falls au terme de la saison 6. Et bien, voilà de quoi être rassuré. Après le film xXx : Reactivated, sorti plus tôt cette année 2017, et un tournage dans la série Flatliners, Nina Dobrev devrait faire son grand retour sur les écrans dès l’année prochaine.

En effet à en croire un récent cliché posté sur son compte Instagram, l’actrice a repris le chemins des studios de tournage pour le film Departures, dont la sortie en salles est prévue pour l’année 2018. Peu d’infos ont filtré sur le film, notamment en ce qui concerne le rôle tenu par Nina Dobrev. Dans cette histoire d’une jeune fille qui, quand elle apprend qu’elle va bientôt mourir, décide de faire la liste de toutes les choses qu’elle aimerait faire avant le jour fatidique et part à l’aventure, l’interprète d’Elena Gilbert joue le personnage d’Izzie. Elle donnera la réplique à l’une des stars montantes de la télévision et du cinéma américain : la jeune Maisie Williams, connue pour le rôle d’Arya Stark dans la série à succès Game of Thrones. C’est elle donc qui tiendra le rôle de la jeune fille mourante, Skye.

En attendant, Nina apprivoise donc son nouvel environnement de tournage. Le 9 mai, elle postait un cliché de son tout premier jour sur le plateau de Devantures. "Jour 1, ça c’est fait", a commenté en légende la jeune femme.





