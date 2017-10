Vampire Diaries : Nina Dobrev et Nikki Reed, plus complices que jamais

Par MYTF1 | Ecrit pour NT1 |

Alors que les médias les ont souvent dites en guerre l’une contre l’autre, les deux comédiennes se sont retrouvées lors des Women in Hollwood Awards à Los Angeles. Et ont montré à tout le monde qu’aucune animosité n’existait entre elles.

Pendant des années, les tabloïds américains ont affirmé que Nikki Reed et Nina Dobrev étaient en froid à cause d’Ian Somerhalder. La rumeur voulant que l’interprète de Damon Salvatore dans Vampire Diaries ait quitté Nina Dobrev, sa partenaire à l'époque dans la série, pour se mettre en couple avec sa "copine" Nikki Reed. Or, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Les deux femmes s’entendent à merveille à en croire E! News.

Nikki Reed et Nina Dobrev étaient toutes deux présentes la semaine dernière pour les Women in Hollywood Awards à Los Angeles, qui célèbrent les femmes dans le milieu du cinéma. Et les deux actrices ont semblé très proches. L’interprète d’Elena Gilbert dans Vampire Diaries semblait en effet sous le charme de la fille de Nikki Reed, Bodhi Soleil, née le 25 juillet dernier de son union avec Ian Somehalder. Selon E ! News, la jeune maman n’a pu s’empêcher de montrer les toutes dernières photos de sa fille à l’ex-petite-amie de son époux. Et selon la publication, Nina Dobrev aurait trouvé l’enfant "trop mignonne" !

Un dîner plus tôt dans l’année

Les deux femmes s’étaient déjà affichées ensemble lors du tournage du dernier épisode de la saison 8, la dernière, de Vampire Diaries. Après deux ans d’absence, Nina Dobrev avait fait son grand retour (voir vidéo ci-dessous), et avait dîné en compagnie d’Ian Somerhalder et Nikki Reed. Le trio avait même immortalisé l’instant par des photos postées sur les réseaux sociaux, en se permettant de faire une mise au point quant aux rumeurs d’animosité circulant sur internet.

