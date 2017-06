Vampire Diaries : Nina Dobrev s’éclate sur le tournage de son nouveau film

Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

Depuis son départ de la série culte dont la saison 8 inédite est actuellement diffusée sur NT1, Nina Dobrev a trouvé un nouveau souffle dans sa carrière sur le grand écran. La comédienne, qui fait une apparition dans la final de Vampire Diaries saison 8, est d’ailleurs actuellement en plein tournage de Departures, un long-métrage réalisé par Peter Hutchings. Dans ce film qui devrait sortir en 2018, Nina Dobrev donne la réplique à Maisie Williams de Game of Thrones ainsi qu’à Tyler Hoechlin (Teen Wolf/Supergirl), Ken Jeong vu dans la série de films Very Bad Trip et Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt). Une belle bande de comédiens avec laquelle l’ex-star de Vampire Diaries semble s’éclater.

Elle le prouve d’ailleurs régulièrement en postant des clichés immortalisant la bonne entente qui règne au sein du casting. Ses fans ont ainsi pu découvrir il y a quelques jours un selfie de la comédienne accompagnée de Tituss Burgess ainsi qu’une courte vidéo montrant Nina Dobrev sur le tarmac. Au vu de la tenue de la comédienne sur les clichés, on peut deviner qu’elle incarne, dans Departunes, une femme travaillant dans un aéroport ou pour une compagnie aérienne. Ce film, qui n’a pas encore de date de sortie en France, raconte l’histoire de Calvin (Asa Butterfield). Bagagiste à l’aéroport de Cape Town, ce jeune homme est hypocondriaque. Alors qu’il a peur de tout, il croise la route de Skye (Maisie Williams), une jeune malade en stade terminal qui est en train de réaliser sa "liste des choses à faire avant de mourir." Une rencontre qui va changer la vie de Calvin.





Opposites attract @titusssawthis #DeparturesMovie🎬 Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 2 Juin 2017 à 13h16 PDT





Filming #departuresMovie with @ninadobrev @nina #hungry #excitedforlunch #alwayshungry #skinnybitcheseat #vampirediaries #kimmyschmidt Une publication partagée par Tituss Burgess (@titusssawthis) le 16 Mai 2017 à 12h30 PDT