Vampire Diaries : Nina Dobrev se souvient de son enfance difficile

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Aujourd’hui, Nina Dobrev est une jeune femme qui peut ne rien se refuser, travailler sur les projets qu’elles affectionnent, et profiter de la vie comme elle l’entend. Elle a le luxe du choix, et le sait très bien, c’est d’ailleurs pour cela qu’elle tend à profiter à fond de tout ce qui lui arrive. Mais avant de se faire connaître dans la série canadienne Degrassi : The Next generation, et d’exploser sur la scène internationale grâce au rôle d’Elena Gilbert dans la série Vampire Diaries (voir vidéo ci-dessous), Nina Dobrev a connu une enfance et une adolescence bien plus difficiles. Non pas que son enfance n’ait pas été heureuse, mais l’actrice et sa famille ont connu des périodes dures, notamment d’un point de vue financier.

Comme elle le raconte dans un entretien avec le magazine Harper’s Bazaar, sa famille est une famille d’immigrés, la jeune femme ayant débarqué avec ses parents à Toronto depuis la Bulgarie alors qu’elle n’avait que deux ans. "Nous n’avions pas d’argent. Au début, nous vivions avec une autre famille dans un appartement qui ne comprenait qu’une seule chambre", se souvient la comédienne, que l’on verra bientôt à l’affiche du film <em>Flatliners</em>, aux côtés d’Ellen Page. "Mes parents ont dû travailler vraiment très dur", poursuit-elle.

Versace et friperies

Alors que ses amies possédaient des garde-robes bien fournies, la petite Nina achetaient ses vêtements d’occasion dans des friperies. Sa mère avait même renommé la boutique à chaque fois qu’elle s’y rendait avec sa fille : Versace. La jeune fille est très vite devenue autonome. Des années après, Nina Dobrev se revoit à cette époque. "Au final, j’ai réussi à assister à un vrai défilé Versace, au premier rang, et aujourd’hui quand je vais dans une friperie c’est à dessein. C’est marrant comme ta perspective sur les choses de la vie évolue avec le temps", déclare-t-elle au magazine.

VIDEO. Selon Ian Somerhalder, Elena, aka Nina Dobrev, n'est jamais réellement partie de la série :