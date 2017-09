Vampire Diaries : Nina Dobrev se voit en aventurière intrépide

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Son compte Instragram est plein de photos, vidéos, de ses aventures en tout genre. À 28 ans, Nina Dobrev aime vivre sa vie à fond. Projets cinématographique, engagement politique, soirées et virées entre copines… la jeune femme ne s’interdit rien tant qu’elle peut vivre de nouvelles expériences. Car selon elle, Nina Dobrev est une sorte d’aventurière des temps modernes, qui value l’imprévisibilité et les sensations fortes.

Saut en parachute ou à l’élastique, escalade, wakeboard, nage avec des requins… la jeune femme ne recule devant rien. Selon les informations du Harper’s Bazaar, entre deux tournages de saisons de Vampire Diaries, série dans laquelle elle a incarné pendant six ans Elena Gilbert (voir vidéo ci-dessous), Nina Dobrev a embarqué un simple sac à dos pour partir à l’aventure en solo à travers l’Europe et l’Asie de l’est, et ce sans itinéraire défini et sans avoir réservé au préalable d’hôtel. "Ma règle d’or est de toujours essayer quelque chose au moins une fois", raconte-t-elle dans une interview avec le magazine.

Voyage en solo

"J’ai une obsession saine, ou peut-être malsaine au finale, avec le fait de vouloir essayer quelque chose pour la première fois", explique-t-elle. Aventurière intrépide, l’actrice n’a pour autant jamais été reconnue par des fans lors de son road trip en solo. "Personne ne peut penser que je serai, moi, Nina Dobrev, en mode voyage sac à dos, donc les gens se disent juste : ‘ce ne peut pas être elle’". Et quelque chose nous dit qu’elle n’a pas encore fini d’étonner le monde !





