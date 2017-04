Vampire Diaries : Nina Dobrev sublime sans maquillage dans "People Magazine"

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Elle a 28 ans et le monde à ses pieds. Depuis qu’elle a été révélée dans la série Vampire Diaries, Nina Dobrev arpente les tapis rouge avec une élégance folle, sans pour autant oublier qui elle est : une jeune femme qui ne se prend pas la tête, qui aime rester fidèle à ses amies et s’éclater. Son visage lumineux, son regard brillant et son sourire ravageur en ont rapidement fait une des actrices les plus séduisantes de sa génération.

Ce que le magazine américain People a bien compris. Dans son édition du 21 avril 2017, l’hebdomadaire a choisi de mettre à l’honneur les "plus belles femmes du monde" en 2017, avec en couverture, l’une des comédiennes les plus connues du monde entier et dont la beauté est souvent citée : Julia Roberts. Une beauté naturelle, qu’un rien sublime, et dont Nina Dobrev assure la relève en quelque sorte selon le magazine. L’hebdomadaire a donc demandé à l’interprète d’Elena Gilbert de poser dans ses pages en étant totalement au naturel. La jeune femme s’est aisément prêtée au jeu. Ce qui donne une séance photo sans maquillage. Le visage légèrement de profil, la peau parfaitement hydratée mais sans fond de teint, le regard droit et nu… Nina Dobrev respire la confiance en soi et le naturel.

L’actrice a posté la photo phare de son shooting sur son compte Instagram, accompagnée de cette légende : "Démaquille-toi, ou rentre chez toi", écrit la comédienne avec un brin d’humour. "Sans maquillage, sans filtre", ajoute-t-elle.





Go bare or go home. 🙅🏻💄“No Makeup” feature from People Magazine’s World’s Most Beautiful 2017 Issue. Pick up the #MostBeautiful issue, on newsstands April 21. @People #NoMakeup #NoFilter Une publication partagée par Nina Dobrev (@nina) le 19 Avril 2017 à 14h52 PDT





