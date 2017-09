Vampire Diaries : les nouveaux projets ciné de Paul Wesley

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

L'interprète de Stefan Salvatore n'a pas chômé depuis l'arrêt de la série. Il y a quelques jours, il était l'un des invités du Comic Con de Salt Lake City, aux Etats-Unis, et en a profité pour parler de ses projets actuels.

Pendant que l'un pouponne, se consacre à sa fondation pour les animaux, et travaille à des projets documentaires avec sa boîte de production, l'autre a pris quelques semaines de vacances avant de se replonger dans le travail. Maintenant que Vampire Diaries a pris fin, Ian Somerhalder et Paul Wesley ne passent donc plus leurs journées ensemble ( voir vidéo ci-dessous). Récemment, l'acteur qui a incarné pendant huit ans le personnage de Stefan Salvatore était de passage dans la ville de Salt Lake City pour le Comic Con.

L'occasion de participer à des rencontres avec ses fans et d'en dévoiler un peu plus sur ses projets actuels. C'est ainsi que l'on a appris que le comédien a été très occupé ces dernier mois. Ainsi, pendant l'été, Paul Wesley a intégré le casting d'une mini-série, qui sera diffusée prochainement sur Netflix, et dans laquelle il incarne, vraisemblablement, un soldat. Mais l'acteur ne s'est pas arrêté là.

Un premier film 100% Wesley

Après avoir joué devant la caméra et réalisé quelques épisodes de Vampire Diaries, le comédien a décidé d'aller plus loin. Lors de sa visite à Salt Lake City, il a ainsi révélé qu'il avait écrit et réalisé un film, son tout premier, un projet dont il n'est pas peu fier. Une expérience encore tout fraîche en mémoire puisque l'Américain a précisé que le tournage avait pris fin aux alentours de la seconde semaine de septembre. Il est donc entré depuis dans la phase dite de "post-production".

Puis, début octobre, Paul Wesley devrait prendre la direction de New-York afin de tourner "un petit film avec des gens très cool". Avant de revenir au monde de la télévision pour réaliser un épisode de la série Shadow Hunters, une adaptation de la série littéraire La Cité des ténèbres, elle aussi peuplée de vampires, de loup-garous et de toutes sortes de créatures magiques. Un agenda plutôt chargé.

VIDEO. Damon et Stefan, Ian et Paul... des frères pour la vie :