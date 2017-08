Vampire Diaries : "Paul et moi avons tourné la dernière scène de la série", se souvient Ian Someralder

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

S’il y a un épisode de Vampire Diaries qui restera à jamais gravé dans la mémoire d’Ian Somerhalder, c’est sans doute le tout dernier de la série. Pour lui, comme pour tous les autres acteurs de la bande, le tournage de cet ultime épisode marquait la fin d’une époque et le commencement d’une nouvelle vie. Autant dire que ces derniers instants étaient chargés en émotion pour tout le monde, mais surtout pour Ian Somerhalder et Paul Wesley.

"On a dû tourner quoi, 170 épisodes au total ? Au regard de ça, il y a eu des tas de moments incroyables qui sont restés imprégnés dans nos mémoires et il est dur d’en isoler un en particulier", explique Ian Somerhalder, de passage à Paris pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, à MYTF1. "Mais dans le dernier épisode de la série, nous avons tourné avec Paul [Wesley] la toute dernière scène du show", se souvient tout de même le comédien originaire de Louisiane. "Et cette scène a été très spéciale car je savais que c’était la fin. J’étais là avec mon frère, Paul, et nous avions commencé cette aventure ensemble pour la finir ensemble", raconte l’acteur avec émotion.

Une journée comme les autres

Ian Somerhalder n’a oublié aucun détail de cet instant, ce tournage si unique. "La caméra est d’abord venue sur moi, puis sur Paul. La première prise, je savais qu’on ne la prendrait pas, la seconde était bien. Et j’ai tout de suite su que la troisième était la bonne", se souvient Ian Somerhalder. Et c’est alors que pour lui, tout est devenu très clair, et il a alors compris : "En fait, c’était un jour normal. On lançait le décompte alors qu’on savait que c’était la dernière, et les assistants camera réglaient les machines et les lumières, tout cela… mais en réalité c’était un jour comme un autre en fait". Une impression envahit alors l’acteur, qui restera à jamais dans sa mémoire. "J’ai regardé autour de moi et c’est là que je me suis dit : ‘on y est, ça y est, c’est terminé’".

VIDEO. Vampire Diaries : Ian Somerhalder vous emmène dans les coulisses du dernier jour de tournage de la série :