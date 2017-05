Vampire Diaries : Paul Wesley et Candice King, complices sous le soleil du Brésil

Par MYTF1 | Ecrit pour NT1 |

L’un des petits plaisirs d’un individu qui vient de finir un important chantier professionnel est la satisfaction de pouvoir prendre quelques instants de repos avant de se replonger dans le travail. Certains acteurs de la série Vampire Diaries semblent bien l’avoir compris. Alors que de son côté Ian Somerhlader a la tête plongée dans ses projets de production et de paternité, Paul Wesley et Candice King ont décidé de prendre du bon temps.

C’est ainsi qu’ils ont été repérés en train de se prélasser au soleil sur les plages brésiliennes. Blouse blanche, short en jean et chapeau pour madame, casquette et débardeur pour monsieur. Amis très proches à la ville, Paul Wesley et Candice King aiment passer du temps ensemble hors des plateaux de tournage. Une amitié renforcée lorsque leurs personnages, Stefan et Caroline, ont entamé une relation amoureuse. Mais la présence des deux acteurs à Rio de Janeiro est également liée à un engagement semi-professionnel : une convention Vampire Diaries. Ils ne sont donc pas venus seuls, Daniel Gilles, qui incarne Elijah dans la série ainsi que dans The Originals, était également de la partie.

Impossible cependant de savoir si Paul Wesley et Candice King étaient venus accompagnés de leur moitié. Le jeune homme s’est récemment remis en couple avec l’actrice Phoebe Tomkin, tandis que l’actrice file le parfait amour avec le musicien Joe King depuis maintenant cinq ans.





