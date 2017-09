Vampire Diaries : première sortie sans bébé pour Nikki Reed et Ian Somerhalder

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Plus d'un mois après la naissance de leur fille, Bodhi Soleil, Ian Somerhalder et son épouse Nikki Reed ont fait leur première apparition en publique au Barker Hangar à Santa Monica. Et le couple n'a rien perdu de sa superbe !

Nikki Reed et Ian Somerhalder avaient prévenu : après la naissance de leur fille, ils se mettraient en mode silence radio pendant un mois. Dans une interview peu de temps avant son accouchement, l'actrice avait expliqué qu'elle ne voulait rien louper du premier mois de son enfant, et qu'elle et son époux avaient donc décidé de couper toute communication avec le monde extérieur pendant les 30 premiers jours de la vie de l'enfant. Fin juillet dernier donc, la petite Bodhi Soleil est arrivée, et ses parents ont tenu parole.

Mais le 9 septembre dernier, Ian Somerhalder et Nikki Reed sont enfin sortis de leur tanière pour leur première apparition publique depuis la naissance de leur fille. Le couple a participé à la soirée XQ Super School Live, organisée par EIF au Barker Hanger de Santa Monica. Une soirée lors de laquelle le couple a brillé et semblé bien s'amuser à en juger par les photos postées par le comédien découvert dans Vampire Diaries sur son compte Instagram.

Depuis la fin de Vampire Diaries, après huit ans de bons et loyaux services (voir vidéo ci-dessous), Ian Somerhalder a décidé de se concentrer sur des projets de productions, notamment documentaires, et a donc monté avec son épouse sa propre compagnie : RareBirds Productions. Ce qui lui laisse le loisir d'aménager son emploi du temps plus ou moins comme il l'entend, afin de pouvoir s'occuper de sa fille !





What if we could reinvent high school? ‪I'm here now and on live now! Live east coast now! On ABC, FOX, NBC, CBS, Hulu and YouTube TUNE IN NOW!‬ Une publication partagée par iansomerhalder (@iansomerhalder) le 8 Sept. 2017 à 17h11 PDT

VIDEO. Ian Somerhalder revient sur huit ans de tournage de Vampire Diaries