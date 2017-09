Vampire Diaries : les qualités et défauts de Damon Salvatore vus par Ian Somerhalder

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Lors de son passage à Paris pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, l’interprète de Damon s’est confié sur les failles de son personnage, mais aussi sur ce qui a fait de lui un vampire inoubliable pour de nombreux fans.

Qui de mieux placé qu’Ian Somerhalder pour nous dire qui est réellement Damon Salvatore de Vampire Diaries ? Pendant huit ans, l’acteur originaire de Louisiane a prêté ses traits à ce vampire ténébreux, et a eu donc le temps de réfléchir aux bons et mauvais côtés de son personnage. MYTF1 a donc demandé à l’acteur, lors de sa venue en France pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, quel était le pire défaut, mais aussi la meilleure qualité de Damon.

Une question à laquelle le jeune papa a répondu sans réelle équivoque : Damon, selon lui, était très égoïste. "Il a été égoïste parce qu’il voulait protéger Elena, il a été égoïste parce qu’il voulait protéger son frère ou sa ville", explique l’acteur, pour qui cet égoïsme était au final justifié aux yeux de Damon (voir vidéo ci-dessous). "On avait trouvé cette phrase à propos de Damon quand on construisait le personnage : il a de mauvaises intentions mais pour des raisons qui sont justifiées et vertueuses", explique Ian Somerhalder. Pour lui, ce trait de caractère est d’ailleurs à double tranchant, car "ces gens-là sont les plus dangereux" au final.

Prendre son pied

Ian Somerhalder reconnaît toutefois que la principale qualité de Damon est celle qui est en parallèle la plus facile à identifier : la loyauté. "S’il était de votre côté, alors il vous était férocement loyal", affirme le comédien. "Il pouvait donner sa vie pour vous, du moins pour son frère et la femme qu’il aime", poursuit l’acteur. Après avoir passé huit ans dans la peau de Damon, Ian Somerhalder a également identifié un autre aspect de la personnalité de son personnage qu’il place dans la catégorie "meilleure qualité", bien qu’elle ne soit pas si facile à relever. "Je pense que sa meilleure qualité, c’est aussi qu’il prenait toujours son pied, tout le temps", analyse l’Américain. "J’ai toujours dit que Damon Salvatore est un type qui, qu’il soit en train de sauver un enfant d’un arbre ou en train de vous arracher la gorge, le fait toujours avec le sourire", ajoute Ian Somerhalder. "C’est dangereux mais c’est marrant de jouer quelqu’un comme lui".

