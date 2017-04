Vampire Diaries : avant le retour de la série, récap de la saison 6

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Mystic falls reprend vie ! La série "Vampire Diaries" fait son grand retour sur les écrans français dès le 25 avril prochain. Les fans vont pouvoir retrouver les frères Salvatore et leur clique. Mais avant cela, retour sur ce qu’il s’est passé lors de la saison 6 qui a vu le départ de Nina Dobrev se concrétiser dans le dernier épisode.

Ainsi, le début de la saison permettait de resituer les personnages. Elena, toujours incarnée par Nina Dobrev, revient à l’université, inscrite en cursus médical. Alaric de son côté revenu d’entre les morts reprend sa place de professeur, tandis que Caroline et Stefan bataillent encore intérieurement, n’osant avouer pleinement leur amour à l’autre. Bonnie n’est malheureusement plus de ce monde, quelque part dans les limbes, entre la vie et la mort si l’on peut dire, en compagnie de Bonnie. Un drame pour Elena qui, terriblement esseulée, se réfugie dans un monde bien à elle au moyen d’une drogue qui lui permet d’avoir des hallucinations dans lesquelles elle voit Damon.

En réalité, si l’on regarde davantage dans le détail, Bonnie et Damon sont emprisonnés dans une autre dimension au début de la saison. Damon réussit à s’en échapper et à retourner à Mystic Falls, mais Bonnie reste prisonnière de Kai, le grand méchant de cette saison, qui la torture sans relâche. Elle finira également par réussir à rentrer chez elle. Au début pourtant, le trio avait formé une sorte d’alliance pour tenter de s’échapper de leur dimension parallèle. Mais au fil des épisodes, Kai se révèle de plus en plus maléfique, et s’en prend à toute la population de Mystic Falls.

Massacre et chaos

Dans un même temps, Elena, qui essaie donc de surmonter l’absence de Damon, avale un remède contre le vampirisme, redevient humaine et demande à Alaric de l’aider à oublier tout souvenir de son aimé. Cela marche tellement bien que lorsque Damon parvient à revenir à Mystic Falls, Elena ne sait plus comment l’aimer. Les deux se mettent alors à essayer de récupérer les souvenirs perdus et finissent par décider de vivre en tant qu’être humains pour la vie. Mais c’était sans compter sur les noirs desseins de Kai. Celui-ci est en réalité le frère de Jo, un docteur qui s’éprend d’Alaric. Les deux amoureux décident de se marier, et Jo tombe enceinte. Mais le jour de la cérémonie de mariage, Kai débarque et tue sa propre soeur ainsi que les enfants qu’elle porte, laissant Alaric submergé par le chagrin. Et comme si cela ne suffisait pas, Kai s’en prend également à Elena et Bonnie en leur jetant un sort qui liera leur destin pour la vie : Elena, plongée dans un profond sommeil, ne pourra se réveiller tant que Bonnie vivra. Fou de rage de voir qu’il a perdu la femme de sa vie, Damon décide d’affronter Kai et le tue.

Après le massacre du mariage d’Alaric, et le coma dans lequel tombe Elena, la saison 6 s’achève sur une vue de Mystic Falls tombée aux mains du chaos. Plus tôt dans la saison en effet, Kai a fait en sorte que Lily, la mère de Damon et Stefan, et sa clique, appelée les Hérétiques, soient également libérées de leur prison dimensionnelle. Résultat : ils s’emparent du contrôle de la ville au nez et à la barbe des frères Salvatore et terrorisent la population.

