Vampire Diaries : Le saviez-vous ? Ian Somerhalder a sauvé 1 500 animaux !

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

L'interprète de Damon Salvatore est à la tête depuis plusieurs années de sa propre fondation, un organisme qui lui permet de venir en aide à la cause animale, une cause chère à son coeur.

Que fait Ian Somerhalder maintenant qu'il ne passe plus ses journées sur le plateau de tournage de Vampire Diaries ? Après huit ans, l'acteur a rangé au placard le costume de Damon Salvatore, non sans nostalgie et émotions (voir vidéo ci-dessous), et se consacre aujourd'hui à sa femme, Nikki Reed, sa fille née fin juillet Bodhi Soleil et sa société de production. Mais son nouvel emploi du temps lui permet aussi de consacrer davantage de temps à sa fondation, la Ian Somerhalder foundation. Un organisme cher à son coeur car il lui permet d'être au plus près d'une cause qu'il défend depuis de longues années, la cause animale.

Ian Somerhalder et ses équipes travaillent au quotidien à assurer un bien-être complet aux animaux que la fondation recueille mais aussi à éduquer les jeunes d'aujourd'hui à prendre soin de ce qui les entourent et notamment des animaux. Dans un entretien au magazine Glamour, l'acteur originaire de Louisiane rappelle d'ailleurs que grâce à sa fondation il a pu venir en aide à 1 500 animaux. "Des phoques, des pélicans, des vaches... et tout le reste !", dit-il.

Un manque cruel de compassion

"J'ai commencé la Ian Somerhalder fondation par nécessité", explique-t-il également. "J'aimerais arriver à développer au fil du temps une façon de sauver autant d'animaux que possible tout en montrant aux jeunes les trois choses que je considère comme absentes de notre société moderne : la compassion, la reconnaissance et la compétence", ajoute-t-il. L'acteur a lui même pris le parti d'adopter de nombreux animaux avec son épouse. Il a ainsi confié que chaque matin, il était en contact avec une quinzaine d'animaux avant de partir au travail. Animaux qu'il prend le temps de nourrir et nettoyer tous les matins, puisqu'ils vivent en harmonie avec la petite famille. "A l'exception de nos chevaux, qui ne vivent pas dans la maison..."

