Vampire Diaries : une nouvelle page se tourne pour Nina Dobrev !

Cette fois, c’est fini ! Après plusieurs semaines passées à Toronto pour le tournage de Lucky Day, Nina Dobrev vient d’annoncer une émouvante nouvelle pour elle. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, la comédienne, devenue une star grâce à la série Vampire Diaries, a confié que le clap de fin du tournage venait tout juste de retentir. Une annonce faite en légende d’un cliché la montrant en plein travail d’acting devant la caméra.

"Et c’est la fin pour @LuckyDayMovie !!!! Félicitations et merci à tous les membres de cette équipe qui travaille tellement dur. Je pense que nous avons fait quelque chose de vraiment unique et spécial. J’ai adoré chaque moment (et tous les défis) passés en jouant ce rôle. Aussi difficile soit-elle, c’est l’expérience la plus enrichissante et significative que j’ai pu vivre. Je suis plus qu’excitée de faire partie d’un film si spécial. Je suis si chanceuse d’avoir Roger Avary et Luke Bracey à mes côtés. Vous êtes des perles rares et j’ai vraiment apprécié votre soutien", a écrit Nina Dobrev sur Instagram.

Attendu dans les salles obscures en 2018, Lucky Day est le nouveau film du scénariste et réalisateur Roger Avary. Ce dernier, connu pour avoir pris la plume pour les scénarios des films Silent Hill et Pulp Fiction, a réuni devant sa caméra Nina Dobrev, la star de Vampire Diaries ainsi que Luke Bracey (Point Break, Tu ne tueras point) et Michael Madsen (Les Huit Salopards, Green Lantern, le complot). Et ce n’est pas tout puisque plusieurs personnalités françaises sont également au générique de ce film qui suit un ancien détenu aux prises avec un tueur fou. Tomer Sisley et Nadia Farès ont ainsi donné la réplique à Nina Dobrev et ses acolytes !





