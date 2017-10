Vampire Diaries : une nouvelle récompense pour Ian Somerhalder

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

"Quand on aime, on ne compte pas"… L’adage est vieux comme le monde, mais il n’en demeure pas moins vrai pour certains. Notamment pour Ian Somerhalder et Nikki Reed. Champions de la cause animale, défenseurs aguerris d’un nouveau mode de consommation basé sur le respect de l’environnement et des espèces, le couple fait partie de ces acteurs engagés qui ont pour vocation de se battre pour un monde meilleur.

Un combat qui leur vaut depuis plusieurs années de nombreux compliments, et qui vient d’être couronné par une récompense inattendue mais bienvenue. Quelques mois après l'arrêt de Vampire Diaries (voir vidéo ci-dessous), Ian Somerhalder et Nikki Reed ont été récompensés pour leur travail militant en faveur de la cause animale, le comédien ayant même créé il y a quelques années une fondation qui vient en aide aux animaux abandonnés et qui tente de sensibiliser les gens sur la question. Le Napa Valley Film Festival s’est donc associé à l’organisation Jameson Animal Rescue Ranch afin de remettre un prix au couple de stars.

Compassion et détermination

"Je suis très honorée de remettre le JARR Humanitarian Award 2017 à Ian et Nikki pour leur travail remarquable de défense des animaux", a fait savoir Monica Stevens, co-fondatrice de l’organisation. "Non seulement, ils sont une source d’inspiration pour leurs fans à travers leurs choix d’adopter un style de vie basé éloigné de toute cruauté ; mais en plus ils ont fait preuve de beaucoup de compassion et de détermination afin d’éduquer les gens et inspirer les jeunes générations à faire des choix meilleurs pour la planète et les animaux".

VIDEO. Ian Somerhalder se souvient avec émotion du dernier jour de tournage de Vampire Diaries.