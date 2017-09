Vampire Diaries : une scène déchirante coupée du final de la saison

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Julie Plec, créatrice de Vampire Diaries, adore faire couler les larmes sur les joues de ses fans, semblerait-il. Comme si la première diffusion de l'épisode final de la série n'avait pas été assez riche en émotions... Ainsi, la showrunner a diffusé sur internet une nouvelle version des funérailles de Stefan. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une nouvelle scène, mais plutôt de la scène de l'enterrement de Stefan Salvatore telle qu'elle avait été tournée au départ, un épisode difficile à tourner pour Ian Somerhalder notamment (voir vidéo ci-dessous).

On ressort donc les mouchoirs en voyant la bande de Mystic Falls se rassembler dans les couleurs de l'automne, devant le mausolée de la famille Salvatore. Pas un ne manque à l'appel : Bonnie, Matt, Alaric, Elena et bien entendu Caroline et Damon... Dans la version diffusée à l'écran, la musique prenait le pas sur la scène en elle-même et on voyait rapidement la bande se recueillir sur la tombe de Stefan. Dans la nouvelle version, on s'attarde davantage sur les personnages, l'objet souvenir qu'ils viennent déposer en mémoire de leur ami, et les émotions qui traversent leur visage. Elena, alias Nina Dobrev, marque ainsi un temps d'arrêt en déposant un pendentif, celui-là même que Stefan lui avait offert dans la saison 1 de la série, puis esquisse un sourire, sans doute en se remémorant certains instants passés avec Stefan.

La douleur de Caroline

Pour Caroline (Candice King), les choses sont plus compliquées. Après tout, elle enterre et dit adieux à l'homme qu'elle a épousé quelques jours auparavant seulement, l'homme de sa vie. Sur les images de cette séquence rallongée, le public peut donc davantage prendre la mesure de sa souffrance, souffrance qu'elle partage avec Damon (Ian Somerhalder), qui lui perd un frère avec lequel il a vécu pendant des centaines d'années.





VIDEO. Ian Somerhalder se souvient avec émotion du dernier jour de tournage de Vampire Diaries