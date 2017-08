Ian Somerhalder évoque ses personnages préférés : "J'adore Alaric et bien sûr Stefan !"  

Ian Somerhalder s’estime très chanceux d’avoir incarné durant huit ans le personnage de Damon Salvatore dans la série The Vampire Diaries. Mais il considère que la série possédait de nombreux personnages tous plus intéressants les uns que les autres. Mais ses préférés restent Alaric pour son parcours si particulier, mais aussi Stefan, son frère à l’écran. Ce dernier reste d’ailleurs son « chouchou ». Après tout Vampire Diaries, c’est d'abord l’histoire de ces deux frères liés par le sang, au-delà de la mort. Et même si Damon a souvent voulu tuer son petit frère, Ian Somerhalder rappelle que la loyauté et l’amour prévalent entre Damon et Stefan.