Nathaniel Buzolic de Vampire Diaries : "J'aime jouer les vampires originels"  

Les fans de Vampire Diaries se souviennent très probablement de Kol Mikaelson... Petit dernier de la fratrie des tous premiers vampires, il est resté très longtemps dans un sommeil profond. Et lorsqu'il se réveille, son caractère effronté et son talent pour s'attirer des ennuis vont le mener jusqu'à Mystic Falls, et jusqu'à Damon et Stefan Salvatore, mais aussi jusqu'à Elena. Depuis, Kol a fait du chemin et l'un des personnages principaux de la série dérivée The Originals. De passage à Paris, son interprète, l'australien Nathaniel Buzolic, s'est confié à MYTF1 sur la personnalité de Kol.