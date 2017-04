La saison 7 de Vampire Diaries arrive sur NT1 !  

Alors qu'Elena est inconsciente pour les soixante prochaines années, Caroline se charge de lui écrire un journal de bord. La vie semble paisible à Mystic Falls,mais ce n'est qu'une trève momentanée car Lily et les cinq Hérétiques, des vampires dotés de pouvoirs de sorcier, sont installés en ville dans une maison abandonnée. Lily pense que sa famille d'hérétiques est capable de vivre en paix avec les humains. A-t-elle raison ? Il semble que le destin va lui jouer des tours, lorsqu'un malheureux accident de voiture va réveiller la colère de ses hérétiques et conduire à l’exécution d'un couple d'adolescents. Pour Caroline Stefan et Matt, la mort de ces jeunes gens est liée à cette bande. Ils décident alors d'élaborer un plan pour les éliminer dans leur refuge... Rendez-vous mardi 2 mai à 11h20 sur NT1.