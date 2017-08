Vampire Diaries : Le cascadeur de la bande, c'est Nathaniel Buzolic alias Kol !  

Lors de son passage à Paris pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, Nathaniel Buzolic s'est souvenu pour MYTF1 de ces moments qui, sur le tournage de Vampire Diaries et The Originals, lui sont restés en mémoire. Et certains d'entre eux ont laissé des marques au jeune homme. Au sens propre du terme... Car ce que le public ignore la plupart du temps, c'est que l'acteur australien, qui incarne le vampire originel Kol Mickaelson, a le don pour se blesser lors du tournage de certaines scènes. Lui préfère en rire, et se voit donc comme un cascadeur qui n'hésite pas à foncer, quitte à se faire quelques petites blessures légères.