Vampire Diaries : Daniel Gillies (Elijah) part en Ouganda  

Depuis la saison 2 de Vampire Diaries, Daniel Gillies incarne le valeureux Elijah Mikaelson. L'acteur a également repris ce rôle dans la série dérivée The Originals, racontant la vie de la famille Mikaelson, première lignée de vampires qui eut existé. Et lorsque l'acteur n'est pas en tournage, il s'investit dans certaines causes humanitaires. Aussi, lors de son passage à Paris en juin dernier, Daniel Gillies a confié à MYTF1 qu'il était sur le point de partir en Ouganda, afin de passer du temps dans les camps de réfugiés soudanais qui fuient leur pays en guerre.