Vampire Diaries : "J'aurais aimé incarner ma petite-amie à l'écran", confie Nathaniel Buzolic  

De passage à Paris pour la convention Welcome to Mystic Fall 3, Nathaniel Buzolic a dévoilé à MYTF1 ses anecdotes de tournage, et surtout ce qui l'avait attiré dans l'aventure Vampire Diaries - The Originals. Car depuis 2011, l'Australien de 34 ans incarne dans les deux séries le vampire Kol Mikaelson, frère d'Elijah et Niklaus, issu de la première lignée de vampires à avoir foulé la Terre. Et si le comédien adore son personnage, il confie cependant qu'il aurait aimé incarner à l'écran la sorcière Davina Claire, et la raison pourra vous surprendre...