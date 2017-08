Vampire Diaries : Michael Malarkey (Enzo) plus team Stefan ou team Damon ?  

Dans la série Vampire Diaries, Michael Malarkey a incarné trois saisons durant le personnage de Lorenzo St John, dit Enzo, un vampire ténébreux, devenu très proche du frères Salvatore. Comme eux, il a traversé diverses époques, lutté contre les mêmes forces du mal, et a dû s'adapter au monde qui l'entourait. Et si Michael Malarkey a confié à MYTF1, lors de son passage à Paris pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, qu'il avait pris un malin plaisir à construire de toute pièce son personnage, quand il s'agit de parler de Damon et Stefan Salvatore (Ian Somerhalder et Paul Wesley), l'acteur a dû mal à savoir lequel des deux est au final le meilleur des deux frères. Comme il le dit lui-même, Michael Malarkey a en effet "une vision très faussée du bien et du mal"...