Vampire Diaries : qui est réellement Elijah Mikaelson ? Daniel Gillies répond à MYTF1  

Dans les premières saisons de Vampire Diaries, Daniel Gillies incarnait Elijah Mikaelson, vampire originel issu de la toute première lignée des buveurs de sans qui ont existé. Elégant, charmeur, le vampire est souvent venu en aide aux frères Salvatore et avait noué des liens d'amitié forts avec Elena. Tant et si bien qu'Elijah, comme ses frères Klaus et Kol, sont devenus les héros à part entière d'une série dérivée de Vampire Diaries : The Originals. Pour MYTF1, Daniel Gillies est revenu sur la personnalité de celui qu'il incarne depuis sept ans déjà.