Vampire Diaries : "Je ris beaucoup des scènes qu'on tourne", confie Daniel Gillies  

De passage à Paris fin juin pour la convention Welcome to Mystic Falls 3, Daniel Gillies est revenu sur les saisons passées sur le tournage de Vampire Diaries. Si depuis 2011, l'interprète d'Elijah Mikaelson a évolué et a intégré le casting de la série The Originals, dérivée des aventures des frères Salvatore, il se souvient tout de même d'une période bienveillante et insouciante. Une période pendant laquelle il confie lui-même qu'on entendait bien souvent, trop souvent même, il rit bien volontiers des scènes qu'il tourne avec ses camarades.