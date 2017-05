Vis ma vie - Vis ma vie d'aveugle (Fauve Hautot) / Vis ma vie de campeur  

Pour Vis ma Vie ce soir, Fauve Hautot, toute nouvelle jurée de l’émission Danse avec les stars, a accepté de perdre la vue, aux côtés de Fabienne, une danseuse malvoyante ! Celle qui tous les jours travaille la précision de ses mouvements devant un miroir, se lance un défi de taille : passer 24 heures les yeux bandés. Pour Fauve, qui a peur du noir, perdre la vue est tout simplement inimaginable, angoissant et insurmontable. Une immersion dans un monde inconnu sans plus aucun repère. Comment Fauve vivra-t-elle cette aventure ? Acceptera-t-elle de danser les yeux bandés ? Une expérience très riche en émotions ! Vis ma Vie au camping : Une rencontre détonante entre 2 univers que tout oppose. Jessica, 25 ans, passe beaucoup de temps dans la très belle villa avec piscine de ses parents. Pour cette étudiante, les vacances riment hôtel de luxe, calme et volupté… à l'opposé du camping ! Un environnement que Jessica déteste profondément. Pour elle, le camping c'est plouc, bruyant et sale. Pourtant, elle a accepté de partager 3 jours de vacances avec Sandra et Nicolas, véritables fans de camping. Eux aussi s'attendent à rencontrer une personne à l'opposé de leur univers. Quand une princesse débarque au pays des campeurs, les clashs sont inévitables ! Jessica changera-t-elle d'avis sur le camping ? Nicolas et Sandra arriveront-ils à lui faire apprécier leur choix de vacances ?