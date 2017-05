Vis ma vie - Vis ma vie d'écolo / Vis ma vie de chauffeur de taxi  

Pur produit de la société de consommation, Guerda est une femme d'affaires bordelaise, à la tête d'une agence matrimoniale de luxe. Pour elle, un écolo est obligatoirement quelqu'un de ringard, un solitaire qui vit dans une autre époque. Pourtant, elle a accepté de passer trois jours aux côtés de Fred. Cet ancien militaire vit coupé du monde moderne, dans une maison en bois construite de ses propres mains. Plus qu'un simple écolo, Fred est un décroissant : son objectif quotidien est de consommer moins que la veille. Loin du confort de sa vie de citadine ultra connectée, sans eau ni électricité, Guerda saura-t-elle s'adapter au quotidien extrêmement spartiate de Fred ? Vis ma vie de chauffeur de taxi :Laurent dirige une boîte de nuit dans le sud de la France. Il sollicite régulièrement des taxis pour raccompagner ses clients. Mais suite à plusieurs altercations, son avis sur les chauffeurs de taxis s'est déterioré : il les trouve antipathiques, arnaqueurs, et machos ! A tel point qu'il fait aujourd'hui uniquement appel à des chauffeurs VTC. Il a pourtant accepté de partager la vie de Mousshine, un chauffeur de taxi parisien qui adore son métier. Son bonheur quotidien ? Passer ses journées à conduire ses clients dans les rues de la capitale. Mais face à Laurent plein de préjugés, Mousshine réussira-t-il à lui transmettre sa passion ? Et comment Laurent, impulsif, se comportera-t-il quand il poussera l'expérience jusqu'à prendre la place du chauffeur ?