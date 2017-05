Vis ma vie - Vis ma vie d'éleveur de reptiles / Vis ma vie de danseur de cabaret  

Vis ma vie d'éleveurs de reptiles :Julie, une jeune maman de 32 ans, se lance le défi de vaincre sa peur des serpents pour que son mari puisse enfin s'offrir le boa dont il rêve depuis 10 ans. Traumatisée dans son enfance par une couleuvre, elle est devenue totalement phobique des reptiles. C'est donc par amour que Julie va vivre 48h dans la peau de Nicolas, un passionné de reptiles. Nicolas est éleveur et propriétaire de plusieurs vivariums en France. Comment Julie vivra-t-elle cette immersion au milieu de plus de 600 espèces, toutes plus effrayantes les unes que les autres ? Sortira-t-elle indemne de cette expérience qui risque de virer au cauchemar ? Et acceptera-t-elle que son mari adopte enfin le boa de ses rêves ? Vis ma vie de danseur de cabaret : Sam est animateur de supermarché. Bon vivant et exubérant, il a pourtant de nombreux préjugés sur le monde de la danse, et plus particulièrement sur l'univers du cabaret. Plumes et paillettes le rebutent ! Pour lui, les danseurs de cabarets sont incompétents, ringards et vulgaires. Pourtant, il va passer 3 jours dans le plus grand cabaret de France, près de Bordeaux. Aux côtés de Clarissa, la meneuse de revue, il devra apprendre une chorégraphie qu'il dansera sur scène devant un véritable public. Face aux aprioris musclés de Sam, Clarissa ne va pas hésiter à le bousculer. Utilisera-t-elle le charme de ses danseuses pour le convaincre ? Sera-t-il à la hauteur du spectacle ?